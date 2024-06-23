За категоричними заявами виступають у регіональній групі Християнський соціальний союз.

Лідер регіональної групи Християнський соціальний союз (політична партія в Німеччині) Олександр Добриндт хоче, щоб українці, які не мають роботи, повернулися "в безпечні райони Західної України". Водночас Соціал-демократична партія Німеччини і "Зелені" критикують цей крок, пише Zeit.

Зазначається, що ХСС посилює свою позицію щодо міграційної політики і погрожує депортувати українських біженців без роботи на батьківщину: "Цей принцип тепер повинен застосовуватися більш ніж через два роки після початку війни: працюйте в Німеччині або повертайтеся в безпечні райони на заході України", – заявив Добріндт в інтерв'ю німецькій газеті Bild.

Як і інші політики ХДС/ХСС, він закликав до змін у державній допомозі біженцям з України. Політик ХСС розкритикував державну допомогу за те, що вона утримує занадто багато людей з України на соціальному забезпеченні: "Нам потрібні сильніші зобов'язання щодо співпраці для шукачів притулку, коли справа доходить до працевлаштування. Має бути пропозиція роботи, і це має бути частиною програми інтеграції", – відкреслив Добріндт.

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Ініціативу Добріндта розкритикували у СДПН та "Зелені". Там погоджуються, що потрібно ще швидше працевлаштувати українців, але нові юридичні перепони, як того хоче ХДС, не допомагають, а шкодять: "Путін продовжує бомбити цілі по всій Україні. Тепер Добріндт хоче відправити туди жінок і дітей, які, можливо, вже втратили своїх батьків на фронті", - заявив заступник лідера парламентської фракції СДПН Дірк Візе.

Мартін Розманн, експерт з питань ринку праці парламентської фракції СДПН, зазначив, що багато українських біженців є матерями-одиначками. Він назвав "популістською нісенітницею" пропозицію включити їх у процедуру надання притулку за рахунок допомоги громадянам.

Українці за кордоном

Раніше УНІАН писав, що низка провідних німецьких політиків наполягають на тому, що українським біженцям у Німеччині слід обмежити соціальні виплати. За їхніми словами, про поточну ситуацію стає все "важче донести" до виборців.

Міністр розвитку країни Свенья Шульце заявила, що Німеччина не планує тиснути на українських біженців, щоб вони поверталися додому, і вони можуть самі вирішувати, коли їхати назад в Україну.

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