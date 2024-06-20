Відомо, що наразі в Європі налічується близько 6 мільйонів переміщених українців.

До українських біженців ставляться краще, ніж до людей, які тікали від інших воєн та надзвичайних ситуацій. Про це заявила провідна європейська правозахисна група, яка закликала держави-члени підтримувати всіх в рівній мірі, передає Reuters.

Антирасистська комісія Ради Європи зазначила, що з початку повномасштабної війни в Україні було докладено "гідних захоплення зусиль" для підтримки українців. Проте там наголосили, що ставлення до громадян України відрізняється залежно від їхньої етнічної приналежності.

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До прикладу, умови проживання, які були запропоновані ромам з українським громадянством, були нижчої якості, ніж ті, що пропонувалися українцям у подібній ситуації.

Також після початку війни Африканський Союз повідомив, що стурбований тим, що африканським громадянам в Україні відмовляють у праві безпечного перетину кордону.

За інформацією комісії, спостерігається також велика різниця між якістю центрів прийому та послуг, які надають українцям, біженцям та шукачам притулку з інших країн.

"Новою нормою має стати прийом всіх людей звідусіль так само, як приймали українців", - підкреслив на пресконференції виконавчий секретар ЄКРН Йохан Фрістедт.

Водночас у голови ЄКРН Бертіла Коттьє запитали, чи відчувається більша солідарність з українцями, адже більшість з них є білими, на що він відповів:

"Це не означає, що люди більш-менш схожі на українців, ніж ті, кого вони приймають: "Коли люди більш-менш схожі на тебе, це завжди легше".

Своєю чергою комісія заявила, що всім переміщеним особам, незалежно від їхньої національності, кольору шкіри чи релігії, має бути забезпечений належний захист та підтримка.

"За даними ЄКРН, повідомлялося про інциденти на ґрунті антиукраїнської ненависті, але в цілому публічний дискурс залишався солідарним і спрямованим на підтримку, а ворожі наративи, в тому числі з боку політиків, були більш поширеними щодо людей з інших частин світу", - зазначили у Reuters.

Українські біженці в Європі - останні новини

Раніше УНІАН розповідав, які країни приймають біженців з України в 2024 році без візи та з виплатами. Серед таких країн є Польща, Німеччина, Швеція, Франція та інші.

Своєю чергою низка провідних німецьких політиків наполягають на тому, щоб обмежити пільги для українських біженців.

"Цілком можливо, що причина того, що у нас особливо багато українців у Німеччині, на відміну від інших сусідів, таких як, наприклад, Франція, полягає в тому, що в нас є ці високі соціальні виплати, яких немає ні в кого в Європі", - зауважив міністр внутрішніх справ Баден-Вюртемберга на півдні Німеччини Томас Штробль.

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