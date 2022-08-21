Анналена Бербок наголосила, що демократичні країни повинні зробити все можливе, щоб підтримати Україну.

Німеччина має продовжувати постачати зброю Україні для боротьби з російськими загарбниками.

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, пише Spiegel.

Вона зазначила, що президент Росії Володимир Путін відмовляється вести переговори навіть з найпростіших питань, таких як міжнародне гуманітарне право, і не відповідає на спроби посередництва.

"Якщо в даний час неможливо припинити війну шляхом переговорів, у нас є вибір: або нічого не робити, або ми скажемо, що надамо військову підтримку, щоб можна було запобігти подальшому просуванню Росії. Бо альтернативою було б просто кинути мільйони людей напризволяще", - сказала Бербок.

Відповідаючи на питання, чи надає Німеччина достатню підтримку українському уряду, Бербок зазначила, що Берлін робить те, що роблять інші країни.

Вона наголосила, що демократичні країни повинні зробити все можливе, щоб підтримати Україну. "Йдеться про захист людського життя в Україні", – сказала міністр.

Як повідомляв УНІАН, раніше депутати Бундестагу Крістіан Клінк (СДПН), Сара Нанні (Союз 90/Зелені) і Александр Мюллер (СвДП) заявили, що Німеччина має терміново надати більше зброї Україні для забезпечення її виживання, навіть якщо це спричинить тимчасові прогалини в Бундесвері.

Вони наголосили, що безпека і стабільність Європи зараз захищаються в Україні, а результат цієї війни матиме прямі наслідки для Європи.

"Перемога Росії зменшить безпеку Європи. Москва не лише наблизить свій кордон до Європейського Союзу. Це також показало б, що загарбницькою війною в Європі можна досягти своїх політичних цілей... Поразка Києва означала б зростання невизначеності, нестабільності та ризику ескалації для Європи; успіх України, своєю чергою, - більше безпеки", - пишуть Клінк, Нанні і Мюллер.

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