Очікується, що російська пропаганда буде намагатися дестабілізувати настрої в німецькому суспільстві.

У Німеччині переживають, що російська пропаганда "вбиватиме клин" у їхнє суспільство. Зокрема очікується, що РФ запустить низку фейків про дефіцит газу й продовольства у Німеччині.

Про це повідомляє Spiegel.

"Росія використовує проблеми, пов'язані з енергопостачанням Європи, зокрема, як гібридний важіль", - переконані у Федеральній службі захисту конституції Німеччини.

Очікується, що російська пропаганда буде намагатися дестабілізувати настрої в німецькому суспільстві.

"Російська пропаганда, швидше за все, посилиться в екстремістському середовищі та підживить наративи змови з метою вбити клин у наше суспільство", – йдеться у повідомленні.

Також у відомстві висловили побоювання, що Росія активізує шпіонаж і військову розвідку.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що продовжить спілкуватися з путіним.

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