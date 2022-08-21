Безпека і стабільність Європи зараз захищаються в Україні, а результат цієї війни матиме прямі наслідки для Європи.

Німеччина має терміново надати більше зброї Україні для забезпечення її виживання, навіть якщо це спричинить тимчасові прогалини в Бундесвері.

Про це пишуть депутати Бундестагу Крістіан Клінк (СДПН), Сара Нанні (Союз 90/Зелені) і Александр Мюллер (СвДП) у статті для Spiegel.

Вони наголосили, що Україна наразі захищає європейські інтереси та цінності.

"Російська загарбницька війна є поворотним моментом, і вона також вимагає прокладання нових шляхів для захисту нашої мети - світового порядку, заснованого на правилах, у якому панує сила закону, а не закон найсильнішого", - зазначають депутати.

Вони зазначають, що західна допомога зробила "вирішальний внесок" у подальше існування України як незалежної держави. Зокрема, багато держав, у тому числі Німеччина, дали змогу Україні захиститися від російської агресії, надаючи спочатку легке озброєння, від гвинтівок до зенітних ракет, а тепер і важке озброєння, від бронетехніки до реактивних систем залпового вогню.

"Окрім фінансової, гуманітарної та політичної підтримки, постачання зброї є вирішальним для забезпечення виживання України", - пишуть Клінк, Нанні і Мюллер.

Вони наголосили, що в інтересах безпеки Німеччини, аби Україна вижила як незалежна держава, а Росія зазнала невдачі у своїй загарбницькій війні. Саме тому Берлін має робити більше, зокрема - суттєво збільшити поставки зброї в Україну.

"Профіль можливостей Бундесверу може і повинен тимчасово відійти на другий план щодо стійкості України в поточній критичній ситуації", - зазначають депутати, але додають, що прогалини, які виникнуть, мають бути швидко закриті.

Оскільки війна між Росією та Україною триватиме ще довго, зазначають німецькі парламентарі, має бути створений "довгостроковий план продовження поставок систем озброєнь в Україну, включно з навчанням, боєприпасами та технічною підтримкою, а не просто реагування на поточні виклики".

"Нова техніка для Бундесверу, для наших союзників і України має надійти швидко. Скоординований підхід дозволяє приймати тимчасові скорочення в Бундесвері..., які потім швидко замінюються", - пишуть депутати.

Вони підкреслюють, що безпека і стабільність Європи зараз захищаються в Україні, а результат цієї війни матиме прямі наслідки для Європи, а відтак і для Німеччини.

"Перемога Росії зменшить безпеку Європи. Москва не лише наблизить свій кордон до Європейського Союзу. Це також показало б, що загарбницькою війною в Європі можна досягти своїх політичних цілей... Поразка Києва означала б зростання невизначеності, нестабільності та ризику ескалації для Європи; успіх України, своєю чергою, - більше безпеки", - пишуть Клінк, Нанні і Мюллер.

Вони підкреслили, що війна в Україні вирішить майбутній порядок безпеки в Європі, а найкращим результатом для цього була б суверенна Україна.

Як повідомляв УНІАН, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну. У тому числі, з території Білорусі, яку російським загарбникам люб'язно здав Лукашенко.

Кремль не оголошував війну Україні, а назвав повномасштабну агресію "спецоперацією", спрямованою, зокрема, на "денацифікацію" та "демілітаризацію" української держави.

Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети.

Володимир Путін стверджував, що кінцевою ціллю війни в Україні нібито є захист Донбасу і створення умов, які гарантують безпеку РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: