Тимчасовий бюджет США, в якому не передбачена допомога для України, "не є трагедією", оскільки скоро буде ухвалено повноцінний бюджет. Подібні ситуації для американської політичної системи є нормою, заявив в ефірі телемарафону заступник Міністра закордонних справ України Микола Точицький.
Він зазначив, що подібні бюджетні баталії трапляються у Вашингтоні щороку, це добре відомо тим, хто стежить за американською політикою. У цьому контексті важливо те, що президент США Джо Байден і представники обох палат Конгресу в своїй більшості виступають за продовження допомоги Києву.
"Дискусія в США триватиме, гроші на фінансування є. Ми спокійно працюємо, не вважаємо це трагедією. Враховуємо цей факт, застосовуємо інші тактики, щоб продовжити допомогу", — сказав Точицький.
Тимчасовий бюджет США
Як писав УНІАН, після декількох тижнів наполегливих політичних баталій Конгрес США ухвалив тимчасовий бюджет на 45 днів, в якому максимально скорочено витрати, зокрема прибрано допомогу Україні. Цей документ є результатом тимчасового компромісу через позицію частини республіканців, які в запалі президентської передвиборної кампанії вирішили грати на темі бюджетної економії.
Повноцінний бюджет, куди має увійти фінансування допомоги Україні, планують ухвалити в найближчі тижні.
Раніше в МЗС України запевнили, що дана ситуація не вплине на поставки тієї американської допомоги, яка вже була схвалена бюджетом на попередній фінансовий рік.
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