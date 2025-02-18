МЗС РФ критикує ЄС за бажання брати участь у мирних переговорах.

Російське МЗС виступило зі звинуваченнями на адресу Європейського Союзу, назвавши його "русофобським". Як повідомляють російські ЗМІ, таку заяву зробила 18 лютого на брифінгу речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова.

Зокрема, тиражуються відео, на яких представниця російського дипломатичного відомства звинувачує Європейський Союз, зокрема нібито в нав'язуванні гегемонії як "рецепта миру".

"Уже смішно це слухати, навіть якби вони все-таки продовжували говорити про якусь гегемонію, треба було робити певну виноску і писати про те, що ця гегемонія в них уже агонізує. Це все не рецепти миру, це все якраз рецепти біди..." - заявила вона.

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Також Захарова стверджує: нібито європейські лідери кажуть, що "мирні" росіяни не постраждали від війни.

"На Мюнхенській конференції з питань нібито політики безпеки, ми почули від представника Євросоюзу слова про те, що нібито російські мирні громадяни, російське цивільне населення не страждає, його не вбивають, і воно не зазнає каліцтв", - сказала представник МЗС РФ.

Захарова назвала союзників України "євроатлантичними русофобами", які "знервовано реагують" на російсько-американські контакти і нав'язують свою участь у переговорах щодо України. Захарова вважає, що дії європейських лідерів, які наполягають на гарантії безпеки України, - "безпрецедентне явище в міжнародних відносинах".

"Вони (контакти РФ і США, - УНІАН) викликають справжню істерику серед євроатлантичних русофобів", - акцентує спікер міністерства.

Вона також негативно висловилася на адресу верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки:

"Глава євродипломатії Каллас, яка остаточно загрузла в русофобському чаді, договорилася до того, що почала вигороджувати бойовиків ЗСУ...".

За словами Захарової, Мюнхенська конференція продемонструвала, що "Захід давно не є еталоном безпеки і демократії".

"Жодних конструктивних ідей щодо побудови безпеки у світі ніхто не почув. Не для цього зібралися і не для цього збиралися ці роки. Знову заїжджена до нечленороздільних звуків платівка про російську загрозу".

Початок переговорів про завершення війни: що говорять у Москві

Нагадаємо, нещодавно в Москві заявили, що ще зарано говорити про переговорний процес у питанні припинення війни проти України. Офіційну представницю російського Міністерства закордонних справ Марію Захарову запитали, чи може Росія висунути умовою для початку перемовин припинення постачання зброї в Україну.

Вона відповіла, що Кремль закликає до цього "всі ці роки", і що Захід повинен припинити допомогу Україні, а про переговорний процес "поки що дуже рано" говорити.

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