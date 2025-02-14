Захарова заявила, що російська позиція вже давно "чітко визначена".

У Москві заявили, що ще рано говорити про переговорний процес у питанні припинення війни проти України.

Офіційну представницю російського міністерства закордонних справ Марію Захарову запитали, чи може Росія висунути умовою для початку переговорів припинення поставок зброї в Україну. Вона відповіла, що Кремль закликає до цього "всі ці роки":

"Ми говоримо про те, що поставки мають бути припинені, що продовження конфлікту пов'язане з триваючими поставками. Просто говорити про якийсь конкретний переговорний процес поки дуже рано".

Захарова додала, що російська позиція вже давно "чітко визначена", кремлівський правитель Путін розповів про бачення врегулювання в червні 2024 року.

Відео дня

Вас також можуть зацікавити новини: