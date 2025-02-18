Заступник міністра не бачить "прориву у відносинах із Європою".

Участь Європейського Союзу у майбутніх переговорах щодо України Росія категорично відкидає. Також там висловили негативне ставлення і до можливої появи європейських миротворців на території Україні.

Відповідні заяви озвучив заступник голови російського Міністерства закордонних справ Олександр Грушко, повідомляє російське РИА Новости. За його словами, "зараз ніщо не свідчить про можливий прорив у відносинах із Європою.

Крім того, посадовець висловив категоричну незгоду із перспективою появи європейських військ в Україні, "у якій би ролі вони там не були".

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Грушко підкреслив, що переговори США і Росії, які відбуваються 18 лютого в Ер-Ріяді, - це "попередні консультації, сенс яких - викласти базові позиції сторін".

Переговори у Саудівській Аравії: що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, США та Росія розпочали переговори в Саудівській Аравії. У Білому домі зазначали, що перемовини були організовані, щоб перевірити, чи Росія "серйозно" налаштована на припинення війни. Ні України, ні Європи на переговорах немає.

На думку аналітика Метью Шмідта, відсутність Європи на російсько-американських переговорах означає, що "Україні доведеться вступати в ці другорядні переговори, граючи за чужими правилами, в основному за правилами Росії".

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