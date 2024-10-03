Увечері в четвер, 3 жовтня, в районі Курчатова Курської області пролунав гучний вибух. Після цього в небо піднявся густий стовп диму.

Прокремлівський Telegram-канал Mash звинуватив Україну в спробі атакувати Курську атомну електростанцію. Спочатку паблік заявив, що по об'єкту нібито могли вдарити "французькою авіабомбою," але протиповітряна збила її за 5 кілометрів від станції. Там почалася пожежа.

Невдовзі вони написали вже про "чотири ракети" та дрон, які спробували атакувати електростанцію протягом дня. Тим часом у Telegram-каналі самої АЕС повідомили, що вона працює у штатному режимі.

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Як відомо, після початку українського наступу в Курській області Москва почала звинувачувати ЗСУ в спробах атакувати атомну електростанцію.

Кремлівський диктатор Путін звертався до Міжнародного агентства з атомної енергії, щоб керівництво відправило своїх представників у Курську область.

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