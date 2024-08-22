Він заявив, що тепер на станцію приїдуть представники МАГАТЕ.

Кремлівський правитель Путін заявив, що українська армія нібито намагалася атакувати Курську атомну електростанцію.

Під час наради щодо ситуації в прикордонних регіонах він сказав, що в ніч на 22 серпня Україна намагалася завдавати ударів по АЕС. Москва вже повідомила про це Міжнародному агентству з атомної енергії, вони мають надіслати на станцію своїх представників.

"Противник намагався сьогодні вночі наносити удари по атомній електростанції. Міжнародне агентство з атомної енергії поінформовано. Вони обіцяють самі приїхати і надіслати фахівців для оцінки ситуації. Сподіваюся, що це буде зроблено", - сказав він.

Водночас виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смирнов доповів Путіну, що станція працює в штатному режимі, "ситуація на контролі".

Курська АЕС

Як відомо, російські пропагандисти неодноразово звинувачували Україну в нібито підготовці до різних катастроф і використання "брудних бомб".

6 серпня українська армія почала наступ на території Курської області. Невдовзі росіяни почали заявляти, що Україна нібито готує удари по Курській та Запорізькій атомним електростанціям.

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