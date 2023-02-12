Зокрема, в Хатаї рятувальникам вдалося дістати з-під завалів двох маленьких дітей.

У зруйнованій землетрусами турецькій провінції Хатай після 150 годин під завалами врятували маленьку дівчинку.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа, опублікувавши відео порятунку дитини. У повідомленні він написав: "Перша медична допомога нашій маленькій дівчинці, яку врятували з-під уламків на 150-ту годину, була надана в польовому госпіталі в Хатаї. Як педіатр, я спостерігали за процесом. Наша дитина була відправлена в Адану на вертольоті швидкої допомоги для лікування".

Крім того, за повідомленнями турецьких ЗМІ, через 128 годин з-під завалів рятувальники дістали 2-місячне немовля. Місто, в котрому його врятували, не вказується. Також є повідомлення про те, що в Хатаї з уламків будинку через 140 годин дістали 7-місячного хлопчика на ім'я Хамза. Рятувальники почули під завалами плач дитини і таким чином відшукали її.

Відео дня

Також видання Анадолу повідомило, що в Газіантепі через 146 годин після руйнівних землетрусів врятували поранену дівчинку. Вона була під завалами 6-поверхового житлового будинку. Ейлюль Килич з-під купи бетону та арматури рятувальники діставали близько 9 години. Після чого дівчинку госпіталізували.

А провінції Адияман через 152 години врятували семирічну дитину. Пораненого хлопчика з-під завалів 8-ми поверхової будівлі витягали сім годин. Йому надали першу допомогу і госпіталізували.

Вчора і сьогодні - на п'ятий і шостий день пошукових робіт - рятувальники раз у раз повідомляють про екстраординарні історії порятунку людей. Справа в тому, що за даними еспекртів, лише 6% жертв землетрусів, яких не вдалося врятувати в перші п'ять днів, виживають, тоді як через 24 години після землетрусів можна врятувати 74%. А холодна погода вночі серйозно зменшує очікувану тривалість виживання.

Землетрус у Туреччині та Сирії

6 лютого на південному сході Туреччини сталися два землетруси силою понад 7 балів. Потім були десятки афтершоків. Також того дня стався землетрус у Сирії.

Станом на сьогоднішній ранок, кількість жертв землетрусів досягла 29 тис. У Туреччині кількість загиблих склала 24 617 осіб, а в Сирії - 4500 осіб.

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