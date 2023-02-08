Сьогодні в центральній та південній частині країни зафіксували кілька землетрусів.

Туреччину, яка постраждала в результаті потужного землетрусу 6 лютого, знову трясе. Про це свідчать дані Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру.

Тільки за останні 6 годин в центральній і південній частині Туреччини зареєстрували близько восьми нових землетрусів. На щастя, сьогоднішні землетруси не такі сильні, як у понеділок. Магнітуда найсильнішого з них 4,9.

Дозвільний землетрус у Туреччині і Сирії

6 лютого у Туреччині та Сирії стався потужний землетрус магнітудою 7,8, який призвів до многотисячних жертв. На даний момент повідомляється, що жертвами в обох країнах стали понад 9500 осіб.

Відео дня

Землетруси та афтершоки тривають у постраждалих районах донині. У Туреччині оголосили тижневу жалобу.

Раніше також повідомлялося про двох загиблих українців, проте пізніше посол України в Туреччині Василь Боднар повідомив, що двоє українців, яких турецька сторона вважала загиблими, живі.

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