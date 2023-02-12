Пошуки тих, хто залишається живим, все ще тривають. Крім того, майже 900 тис. людей терміново потребують гарячої їжі в Туреччині та Сирії.

У Туреччині кількість загиблих в результаті руйнівних землетрусів досягла 24 617 осіб.

Такі дані привело видання Анадолу з посиланням на турецького міністра охорони здоров'я Фахреттіна Коджа. У Сирії в результаті землетрусу загинули понад 4500 людей, повідомляє "Аль-Джазіра".

За даними видання, в ООН заявили, що до 5,3 млн осіб в Сирії можуть залишитися без даху над головою після землетрусів, в той час як майже 900 тис. людей терміново потребують гарячої їжі в Туреччині і Сирії.

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Рятувальні роботи в обох країнах тривають. З Туреччини час від часу надходять повідомлення про порятунок з-під завалів живих людей через 150 годин. Рятувальники називають це справжнім дивом.

Як зазначає Reuters, що вижилих в руїнах будівель в Туреччині і Сирії стає все менше. Нагадаємо, за словами еспекртів, лише 6% жертв землетрусів, яких не вдалося врятувати протягом п'яти днів, виживають, тоді як через 24 години після землетрусів можна врятувати 74%. А морозні ночі, ймовірно, значно зменшать очікувану тривалість виживання.

Землетрус у Туреччині та Сирії

6 лютого на південному сході Туреччини сталися два землетруси силою понад 7 балів. Потім були десятки афтершоків. Також того дня стався землетрус у Сирії.

Станом на 7 лютого було відомо про 4 українців, які постраждали внаслідок землетрусу в Туреччині. 9 лютого представник МЗС Олег Ніколенко повідомив, що під завалами будівель в Туреччині можуть перебувати п'ятеро українців.

Вчора турецький президент Реджеп Таїп Ердоган відвідав провінцію Адияман, де визнав, що реакція влади була не такою швидкою, як могла бути. "Хоча зараз у нас найбільша пошуково-рятувальна команда в світі, реальність полягає в тому, що пошукові роботи йдуть не так швидко, як нам хотілося б", - зазначив він.

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