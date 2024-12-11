Процес знищення з ладу об’єктів, які використовуються РФ у геноцидній війні проти України, не припиняється.

5 грудня 2024 року у залізничному депо міста Брянск в Росії спалахнула пожежа ― згоріли два магістральні тепловози, які забезпечували логістичні потреби російської окупаційної армії.

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони в Telegram.

"Процес загадкового знищення або виведення з ладу об’єктів, які використовуються державою-агресором у геноцидній війні проти України, не припиняється", - йдеться у повідомленні.

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ГУР МО України нагадало, що за кожен воєнний злочин буде справедлива відплата.

Ураження російських об'єктів - про що ще відомо

Як повідомляв УНІАН, днями у Головному управлінні розвідки розповіли про масштаби ураження українськими дронами об’єктів на території РФ.

Представник ГУР Андрій Юсов зазначив, що у росіян "регулярно щось горить". "Десь НПЗ, десь спиртзаводи, десь ще щось", - заявив Юсов.

За його словами, удари українських безпілотників впливають на РФ. "Є статистика, відкриті дані. Третина виробництва тією чи іншою мірою пошкоджена, уражена", - деталізував Юсов.

Крім того, представник ГУР зауважив, що росіяни щоразу мають великі проблеми з відновленням, адже йдеться про імпортне обладнання. "Враховуючи санкції, із постачанням цього обладнання є великі проблеми. І це не ті пристрої, які можна завезти нелегально, чи контрабандою. Тому так, для ворога це проблеми", - заявив він.

Юсов підкреслив, що не йдеться про цивільні об’єкти. "Коли ми говоримо про НПЗ, це ті самі НПЗ, які заправляють ворожу техніку, танки, літаки і все те, що стріляє, пускає ракети в бік України. Це ті самі НПЗ, які продають нафтопродукти і фінансують російську військову агресію проти України", - сказав представник ГУР.

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