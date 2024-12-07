Юсов зауважив, що через санкції росіяни щоразу мають великі проблеми з відновленням об’єктів, адже йдеться про імпортне обладнання.

У Головному управлінні розвідки (ГУР) Міністерства оборони розповіли про масштаби ураження українськими дронами об’єктів на території РФ.

Про це у інтерв’ю, опублікованому на Youtube-каналі Центру протидії дезінформації, сказав представник ГУР Андрій Юсов. Він зазначив, що у росіян "регулярно щось горить". "Десь НПЗ, десь спиртзаводи, десь ще щось", - зазначив Юсов.

Він додав, що удари українських безпілотників впливають на РФ. "Є статистика, відкриті дані. Третина виробництва тією чи іншою мірою пошкоджена, уражена", - деталізував Юсов.

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Представник ГУР зазначив, що росіяни щоразу мають великі проблеми з відновленням, адже йдеться про імпортне обладнання. "Враховуючи санкції, із постачанням цього обладнання є великі проблеми. І це не ті пристрої, які можна завезти нелегально, чи контрабандою. Тому так, для ворога це проблеми", - зауважив він.

Юсов підкреслив, що не йдеться про цивільні об’єкти. "Коли ми говоримо про НПЗ, це ті самі НПЗ, які заправляють ворожу техніку, танки, літаки і все те, що стріляє, пускає ракети в бік України. Це ті самі НПЗ, які продають нафтопродукти і фінансують російську військову агресію проти України", - сказав представник ГУР.

Удари по РФ

1 грудня в Єкатеринбурзі після вибуху почалася пожежа на заводі "Полістирол-строй". На заводі виробляли, зокрема "спінений поліетилен екофол" - теплоізоляційний матеріал, який використовується російськими окупантами на фронті для укриттів від тепловізорів. Крім того, там вироблялися і складові дронів, які використовуються проти України.

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