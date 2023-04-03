Список оборонного Альянсу розшириться до 31 країни.

Фінляндія офіційно стане членом Північноатлантичного альянсу вже завтра, 4 квітня.

Цю інформацію генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив на прес-конференції перед зустріччю міністрів закордонних справ НАТО в бельгійському Брюсселі.

"Ми вперше піднімемо прапор Фінляндії тут, у штаб-квартирі НАТО. Це буде хороший день для безпеки Фінляндії, безпеки Північних країн і для НАТО в цілому", - передає слова Столтенберга Reuters.

Окрім цього він відзначив, що Швеція також буде себе почувати у більшій безпеці після вступу Гельсінкі до НАТО.

Найголовніша інформація про вступ Фінляндії та Швеції до НАТО

Як повідомляв УНІАН, у травні 2022 Фінляндія і Швеція подали заявки на ступ до НАТО за прискореною процедурою. Вони це зробили без виконання Плану дій щодо членства.

Офіційне запрошення Швеції і Фінляндії на приєднання до Альянсу від лідерів країн НАТО прозвучало наприкінці червня минулого року. Воно запустило процес ратифікації відповідного протоколу парламентами країн-членів НАТО.

28 країн відносно швидко схвалили заявки Стокгольму і Гельсінкі. Єдиними, хто пручався до останнього були Угорщина і Туреччина. 27 березня Будапешт все-таки ратифікував вступ Фінляндії, також згодом це зробила і Туреччина. Щодо Швеції питання все ще залишається відкритим.

Фінляндія стане 31-ю країною-учасником Північноатлантичного альянсу. Тепер кордон НАТО з Росією збільшиться ще на 1300 кілометрів.

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