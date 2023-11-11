Туристи вже потоком рушили на острів, аби на власні очі побачити це диво.

На гавайському острові Мауї ставок у Національному заповіднику дикої природи Kealia Pond несподівано пофарбувався у яскраво-рожевий колір. Як повідомляє CNN, це відбулося наприкінці жовтня, і науковці зараз вивчають цей феномен.

Зразки води, надіслані до Гавайського університету, свідчать про те, що за новим пурпуровим відтінком водойми криються галобактерії. Це одноклітинні організми, які процвітають у дуже солоній воді, наприклад, у Мертвому морі.

Місцеві чиновники кажуть, що солоність ставка різко зросла останнім часом через сильну посуху на острові Мауї. Уся місцевість, де розташований заповідник Kealia Pond, страждає від екстремальних погодних умов. Менше надходження прісної води у ставок підвищило концентрацію солі та створило затишний притулок для галобактерій яскравих відтінків.

"Вчені все ще вивчають, як кліматична криза вплине на Гаваї, але загалом є впевненість, що посуха посилиться з підвищенням глобальної температури – навіть у таких тропічних регіонах, як цей", – зазначає CNN.

Інші незвичайні природні явища

Як писав УНІАН, минулої неділі в Україні спостерігали рідкісне для наших широт явище – яскраве північне сяйво. Ще незвичнішим було те, що сяйво мало яскраво-червоний колір. За словами науковців, цей феномен спровокувала потужна геомагнітна буря.

Також ми розповідали, що найбільший водоспад у світі насправді знаходиться під водою. Експерти пояснили, як може існувати підводний водоспад, інакше кажучи, як вода може падати у воді.

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