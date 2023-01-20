Росіяни вже кілька тижнів провокують американську берегову охорону.

Російський військовий корабель вже кілька тижнів чергує біля Гавайських островів, де розташована головна військово-морська база Тихоокеанського флоту США. Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що, згідно з міжнародними правилами, військові кораблі мають право вільно проходити через виняткову економічну зону інших країн. Однак в даному випадку Берегова охорона США підозрює, що російський корабель знаходиться поруч з островами в шпигунських цілях.

"Я не можу сказати, чому росіяни відправляють корабель саме зараз", — заявив представник Міністерства оборони США.

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Американські прикордонники відзначають, що поки росіяни не робили ніяких небезпечних дій.

Російський флот поблизу України

Росія використовує військовий флот для підтримки своєї загарбницької війни проти України. Станом на 19 січня в Чорному морі знаходилося 11 російських кораблів, з яких шість ракетоносіїв із сумарним залпом до 40 ракет

Напередодні масованої атаки 14 січня у Чорному морі також реєструвалася підозріла активність російського флоту в Чорному морі.

При цьому росіяни тримають велику ескадру в Середземному морі. Однак через закриття Босфору для російських військових кораблів, вони не можуть увійти в Чорне море.

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