Кошти призначені для використання в поточному та наступному роках.

На міжнародній конференції в Копенгагені донори вирішили виділити понад 1,5 мільярда євро на підтримку України.

Про це повідомив міністр оборони Данії Мортен Бьодсков, передає "Радіо Свобода".

За його словами, ці кошти призначені для використання в поточному та наступному роках.

Польща, Словаччина та Чехія також погодилися розширити виробництво артилерійських систем, боєприпасів та іншого обладнання.

Британія, своєю чергою, пообіцяла надіслати в Україну більше реактивних систем залпового вогню.

Як заявив британський міністр оборони Бен Воллес, також буде відправлено "значну кількість" високоточних ракет M31A1.

У спільній заяві країни-учасниці конференції пообіцяли продовжувати військову підтримку України та домовилися провести наступну віртуальну зустріч у вересні.

В роботі Копенгагенської конференції взяли участь делегації 26 країн, яка проводилася для доповнення співпраці в рамках Контактної групи з питань оборони України.

Як раніше повідомляв УНІАН, жодна країна НАТО ніколи не отримувала такої допомоги, як Україна, яка не входить до Альянсу. З 24 лютого у форматі Рамштайн відбулося вже чотири конференції НАТО з координації військової підтримки України. Конференція у Копенгагені є розширенням формату Рамштайн.

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