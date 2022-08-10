Як наголосив Зеленський, що більше зброї отримає Україна, що більше військово-технічної та фінансової підтримки, то швидше й наші люди та всі європейці знову зможуть відчути спокій і стабільність життя.

Завтра, 11 серпня, у Копенгагені на рівні міністрів оборони держав-партнерів України обговорять питання подальшої підтримки нашої держави, зокрема зброєю.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.

"Завтра в Копенгагені починає роботу конференція на рівні міністрів оборони держав-партнерів України. Обговорюватиметься подальша підтримка нашої держави в цій війні, зокрема зброєю. Я вдячний усім нашим партнерам, які розуміють, що тільки забезпеченням програшу Росії на полі бою, тільки російськими втратами – військовими, політичними, економічними – можна наблизити повернення безпеки для України та всієї Європи", - зазначив глава держави.

Як наголосив Зеленський, що більше зброї отримає Україна, що більше військово-технічної та фінансової підтримки, то швидше й наші люди та всі європейці знову зможуть відчути спокій і стабільність життя.

Сьогодні, 10 серпня, розпочався візит делегації Міноборони України на чолі з міністром Олексієм Резніковим до Данії для участі у Копенгагенській конференції північноєвропейських союзників з підтримки України. Очікується, що вона розширить формат Рамштайн.

Як раніше повідомляв УНІАН, жодна країна НАТО ніколи не отримувала такої допомоги, як Україна, яка не входить до Альянсу. З 24 лютого у форматі Рамштайн відбулося вже чотири конференції НАТО з координації військової підтримки України.

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