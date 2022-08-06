З 24 лютого у форматі Рамштайн відбулося вже чотири конференції НАТО з координації військової підтримки України.

На шостому місяці повномасштабного російського вторгнення Україна отримує від країн НАТО рекордні обсяги допомоги.

Про це заявив посол Польщі в Києві, повідомляє Polska Times.

За словами посла, жодна держава Північноатлантичного альянсу не отримувала такої допомоги, яку отримує від країн цього об'єднання Україна, яка не входить до НАТО.

З 24 лютого у форматі Рамштайн відбулося вже чотири конференції НАТО з координації військової підтримки України.

"Це безпрецедентно. Жодна держава НАТО ніколи не отримувала такої допомоги, як Україна, яка не входить до НАТО. Це стосується і самого поглибленого розвідувального і супутникового забезпечення, а також навчання українських солдатів на полігонах у Великобританії, Польщі, США та інших країнах", – зазначив він.

Посол також зазначив, що Україні знадобиться підтримка на довгі роки вперед.

"Потрібні подальші зусилля, поки Україна не вистоїть проти нападу, а потім підтримка на довгі роки вперед в процесі відновлення. Якщо демократичний світ перестане підтримувати Україну, це покаже іншим агресорам, "що політика нехтування міжнародного права окупається", - зазначив сказав Ціхоцький.

На питання, чи вірить він у перемогу України в цій війні, посол відповів - "Та я і не сумніваюся".

"Якщо не відбудеться якийсь незрозумілий поворот, який змусить Захід перестати підтримувати Україну і карати Росію санкціями, мені складно навіть придумати причину, по якій це може не статися. Україна захищатиметься. Це тільки питання часу, масштабів жертв і руйнувань", – підсумував він.

Війна в Україні та позиція НАТО:

Згідно зі списком НАТО сім країн-членів ще не досягли офіційної згоди щодо вступу Фінляндії та Швеції - це Чехія, Греція, Угорщина, Португалія, Словаччина, Іспанія і Туреччина.

Зазначається, що найжорсткіша позиція у Туреччини, яка вимагає активізувати екстрадицію десятків опонентів уряду, яких вона називає "терористами", з обох країн, в обмін на підтримку їх вступу до Альянсу. Туреччина заявила, що в цьому місяці спеціальний комітет зустрінеться з представниками влади Фінляндії та Швеції, щоб оцінити, чи дотримуються ці дві країни її умов.

28 липня Росія знову погрожувала Фінляндії та Швеції через вступ до НАТО.

4 серпня 2022 року Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що не можна допустити, щоб Росія здобула перемогу у війні, яку вона розв'язала проти України.

Вас також можуть зацікавити новини: