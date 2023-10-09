Ізраїль повідомив про проникнення невідомих осіб на його територію з Лівану.

На кордоні Ізраїлю з Ліваном спалахнули сутички після того, як група невідомих спробувала проникнути на ізраїльську територію. Про це повідомляє прес-служба Армії оборони Ізраїлю.

"Надійшло повідомлення про проникнення ряду підозрюваних на територію Ізраїлю з території Лівану. У цьому районі розгорнуті сили ЦАХАЛ. За попередніми даними, сили ЦАХАЛу знищили низку бойовиків, які перейшли на територію Ізраїлю з території Лівану, військовослужбовці продовжують обстежувати територію, також атакують бойові вертольоти", – йдеться у повідомленні.

Одночасно репортер пов'язаного з "Хезболлою" видання "Аль-Манар" опублікував відео з околиць прикордонного села Аль-Дхайра на півдні Лівану. На ньому чутно стрілянину та роботу двигуна гелікоптера або безпілотника.

Напад ХАМАСу на Ізраїль – роль Лівану

Як писав УНІАН, раніше сьогодні Міністр закордонних справ Лівану Абдалла Бухабіб повідомив, що його уряд отримав від угруповання "Хезболла" запевнення про невтручання у протистояння між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС. "Хезболла" запевнила, що не буде вживати жодних дій, якщо Ізраїль не "загрожуватиме" Лівану.

Однак відомо, що 8 жовтня вранці "Хезболла" обстріляла з мінометів ізраїльські військові об'єкти на кордоні з Ліваном. Терористичне угрупування заявило, що випустило десятки ракет і снарядів по трьох ізраїльських позиціях в спірному районі гори Дов на знак солідарності з нападом ХАМАС.

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