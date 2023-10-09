8 жовтня вранці "Хезболла" обстріляла з мінометів ізраїльські військові об'єкти на кордоні з Ліваном.

Міністр закордонних справ Лівану Абдалла Бухабіб заявив, що його уряд отримав від угруповання "Хезболла" запевнення, що воно не вступить у бойові дії з Ізраїлем.

Як повідомляє The Times of Israel, "Хезболла" запевнила, що не буде вживати ніяких дій, якщо Ізраїль не "загрожуватиме" Лівану.

8 жовтня вранці "Хезболла" обстріляла з мінометів ізраїльські військові об'єкти на кордоні з Ліваном. Терористичне угрупування заявило, що випустило десятки ракет і снарядів по трьох ізраїльських позиціях в спірному районі гори Дов на знак солідарності з нападом ХАМАС.

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Армія оборони Ізраїлю не повідомила про будь-які травми і заявила, що відповіла артилерійським вогнем в напрямку району пусків і ударом безпілотника по "інфраструктурі Хезболли" в цьому районі.

За даними військового джерела, об'єктом удару безпілотника був намет, який терористична група встановила на території Ізраїлю кілька місяців тому.

Ситуація на Близькому Сході

Раніше видання Politico писало, що нападом на Ізраїль ХАМАС хоче спровокувати велику війну в регіоні.

Головною небезпекою є ймовірність того, що бойові дії поширяться за межі сектора Газа – зокрема на Західний берег річки Йордан. Також свою військову активність може відновити ліванське угруповання Хезболла, дружнє до ХАМАСу.

Втім, на думку автора публікації, зараз мало хто з лідерів сусідніх держав захоче встрявати в конфлікт з незрозумілим фіналом.

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