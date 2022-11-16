Судно атакували з використанням безпілотника.

Нафтовий танкер Pacific Zircon, пов'язаний з ізраїльський бізнесменом, атакували із застосуванням безпілотника біля берегів оману. Судно здійснювало рейс під ліберійським прапором.

Як повідомив портал The Washington Post з посиланням на анонімного представника Міністерства оборони Близького Сходу, напад скоїли у вівторок, 15 листопада, пізно ввечері. Pacific Zircon належить Сінгапурській компанії Eastern Pacific, а її кінцевий бенефіціар — ізраїльський мільярдер Ідан Офер.

В офіційній заяві фірми говориться, що Pacific Zircon був "атакований снарядом" приблизно в 240 кілометрах від узбережжя Оману. "Ми на зв'язку з судном, повідомлень про травми або забруднення немає. Всі члени екіпажу в безпеці і знаходяться на обліку. Корпус судна має незначні пошкодження, але витоку вантажу або попадання води немає", — додали в компанії.

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Ізраїльський чиновник в бесіді зі ЗМІ на правах анонімності повідомив, що за нападом може стояти Іран. Удар, найімовірніше, організували з використанням безпілотника "Шахед-136". БПЛА цієї моделі РФ активно застосовує для бомбардувань України.

"Це іранська атака, в ізраїльському розвідувальному і оборонному співтоваристві існує консенсус з цього приводу", — заявив чиновник. Офіційний Тегеран відмовився брати на себе відповідальність за атаку. А місія Ірану при ООН не відповіла на запит коментаря.

Протистояння Ірану та Ізраїлю: остання інформація

Як повідомили ЗМІ, 14 листопада Ізраїль ударив по великій авіабазі Шайрат в Сирії, де розташовувалися іранські і російські військові. В результаті удару двоє військових загинули, а ще троє отримали поранення.

Раніше, 9 листопада, Ізраїль атакував колону автомобілів на сході Сирії. Її запідозрили в контрабанді зброї з Ірану після перетину кордону з Іраком.

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог звинуватив офіційний Тегеран у допомозі Росії у війні проти України: "Невинні цивільні особи в Україні гинуть і відчувають поранення і страждання від іранської зброї".

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