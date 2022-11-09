В результаті атаки було знищено кілька автомобілів і вбито не менше 10 осіб.

Ізраїль завдав авіаударів на сході Сирії по колоні автомобілів, підозрюваних у контрабанді іранської зброї, після того, як вона перетнула кордон з Іраком.

Як повідомляє видання The Wall Street Journal, в результаті атаки пізно ввечері у вівторок недалеко від Абу-Камала - прикордонного міста, яке часто використовується в якості перевалочного пункту угрупованнями бойовиків, пов'язаними з іранським Корпусом Вартових Ісламської революції, - було знищено кілька автомобілів і вбито не менше 10 осіб, в тому числі невідома кількість іранців.

Відео дня

Іракські офіційні особи заявили, що колона перевозила легальну партію палива, яку Іран відправив до Лівану. За словами людей, ознайомлених з інформацією про атаку, деякі з транспортних засобів, як вважають, перевозили боєприпаси і ракети на додаток до нафти.

Ізраїльські військові відмовилися коментувати удар.

Іранське державне телебачення повідомило, що два бензовози були знищені після перетину кордону з Сирією, заявивши про участь у нападі американського безпілотника.

Представник збройних сил США заявив, що їхні сили не були задіяні. Ізраїль таємно координує з США багато авіаударів, які він завдає в Сирії.

За словами представника прикордонної служби Іраку, Іран щомісяця відправляє один або два конвої з нафтою в Ліван. У вівторок вранці колона з 22 автомобілів перебувала в прикордонному іракському місті Аль-Каїм, чекаючи переходу в Сирію.

Також повідомляється, що атака сталася близько опівночі у вівторок після того, як перші 10 танкерів перетнули кордон Сирії. Два танкери були знищені, проїхавши кілька сотень метрів по сирійській території. Він додав, що інші 12 автомобілів залишилися в Іраку.

Удари Ізраїлю по Сирії: що відомо

В кінці жовтня Ізраїль завдав авіаударів по околицях столиці Сирії, де могли робити іранські дрони. Сирійські засоби протиповітряної оборони нібито збили частину ракет, проте інші потрапили в деякі об'єкти поблизу столиці і викликали руйнування.

Також раніше повідомлялося, що Ізраїль вдарив по аеропорту в Дімасі, який використовувався для збирання іранських дронів: потік боєприпасів і запчастин до іранських БПЛА почав надходити в Дімас у січні 2022 року.