Іцхак Герцог закликав "викрити брехню" іранської влади.

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог підтвердив, що Росія використовує іранські безпілотники проти України. Він заявив, що продані Іраном дрони вбивають українців.

Про це повідомляє Голос Америка.

"Невинні цивільні особи в Україні гинуть і відчувають поранення і страждання від іранської зброї", – заявив ізраїльський президент під час виступу у Вашингтоні.

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При цьому він показав фото дронів, які, за його словами, збили в Україні. Політик вказав, що знімки корпусу і моторів збитих дронів доводять, що Іран продає свої безпілотники Росії.

"Це дрон "Шахід-136", який презентували на аукціоні в Ірані в грудні 2021 року, подивіться на хвіст і крила дрона, і порівняйте його з тим, що було знайдено в Україні. Це точно той же продукт, але він прихований кириличними літерами (на фото написано Герань-2 - УНІАН), але навіть шрифт точно такий же", – підкреслив Герцог.

За його словами, ізраїльська влада володіє великим обсягом доказів і готова їх надати, щоб "викрити брехню" Ірану.

"Світ повинен відкрити цю правду і поставити Ірану ці питання. Чи може міжнародне співтовариство домовлятися з Іраном, коли вони прискорено просуваються до створення ядерної бомби і одночасно роблять інші жахливі речі", – підсумував президент Ізраїлю.

Продаж іранських дронів Росії - що відомо

Російська Федерація літо 2022 гда закупила у Тегерана тисячі одиниць бойових дронів, які окупанти застосовують для ударів по цивільних об'єктах в Україні. Це прозошло на тлі повідомлень про дефіцит ракет у російської армії.

У свою чергу Україна позбавила посла Ірану акредитації. Крім того, СБУ зайнялася розслідуванням поставки дронів в Росію. У Головному управлінні розвідки Міноброни України зазначили, що до цілей в Україні долітають приблизно 30% іранських дронів.

Варто відзначити, що Тегеран всіляко заперечує продаж своїх безпілотніков Росії і допомогу у війні проти України.

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