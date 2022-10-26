Президент Ізраїлю Іцхак Герцог підтвердив, що Росія використовує іранські безпілотники проти України. Він заявив, що продані Іраном дрони вбивають українців.
Про це повідомляє Голос Америка.
"Невинні цивільні особи в Україні гинуть і відчувають поранення і страждання від іранської зброї", – заявив ізраїльський президент під час виступу у Вашингтоні.
При цьому він показав фото дронів, які, за його словами, збили в Україні. Політик вказав, що знімки корпусу і моторів збитих дронів доводять, що Іран продає свої безпілотники Росії.
"Це дрон "Шахід-136", який презентували на аукціоні в Ірані в грудні 2021 року, подивіться на хвіст і крила дрона, і порівняйте його з тим, що було знайдено в Україні. Це точно той же продукт, але він прихований кириличними літерами (на фото написано Герань-2 - УНІАН), але навіть шрифт точно такий же", – підкреслив Герцог.
За його словами, ізраїльська влада володіє великим обсягом доказів і готова їх надати, щоб "викрити брехню" Ірану.
"Світ повинен відкрити цю правду і поставити Ірану ці питання. Чи може міжнародне співтовариство домовлятися з Іраном, коли вони прискорено просуваються до створення ядерної бомби і одночасно роблять інші жахливі речі", – підсумував президент Ізраїлю.
Продаж іранських дронів Росії - що відомо
Російська Федерація літо 2022 гда закупила у Тегерана тисячі одиниць бойових дронів, які окупанти застосовують для ударів по цивільних об'єктах в Україні. Це прозошло на тлі повідомлень про дефіцит ракет у російської армії.
У свою чергу Україна позбавила посла Ірану акредитації. Крім того, СБУ зайнялася розслідуванням поставки дронів в Росію. У Головному управлінні розвідки Міноброни України зазначили, що до цілей в Україні долітають приблизно 30% іранських дронів.
Варто відзначити, що Тегеран всіляко заперечує продаж своїх безпілотніков Росії і допомогу у війні проти України.