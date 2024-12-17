На Донеччину поїхали представники 12 країн Африки.

На тимчасово окуповану територію Донецької області прибула з візитом делегація Панафриканського парламенту, у Міністерстві закордонних справ України вже відреагували, висловивши рішучий протест.

Як повідомили у МЗС, на Донеччину поїхали представники Ефіопії, Танзанії, Малаві, Уганди, Південного Судану, Коморських островів, Екваторіальної Гвінеї, Джибуті, Есватіні, Замбії, Сомалі та Мозамбіку.

"Взявши участь у російській пропагандистській акції, африканські парламентарі виявили грубу неповагу до суверенітету і територіальної цілісності України та знехтували основоположними принципами міжнародного права. Повним абсурдом є зроблені ними в ході цього візиту заяви про протидію колоніалізму, зроблені на українській землі, яка незаконно захоплена Росією в ході неоколоніальної загарбницької війни проти України", - йдеться у заяві.

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Наголошується, що ця поїздка суперечить заявам посадовців Африканського Союзу від 24 лютого 2022 року щодо поваги до територіальної цілісності та суверенітету України.

У МЗС вимагають від керівництва Африканського Союзу та Панафриканського парламенту рішуче засудити цей візит та надалі уникати будь-яких контактів з представниками російських ставлеників на захоплених територіях України.

Про візит африканської делегації повідомляв ватажок бойовиків на окупованій частині Донеччини Денис Пушилін.

Він зазначив, що Донеччину відвідали 16 парламентарів із 12 країн Африки. Делегацію очолив очолив віце-президент Панафриканського парламенту Гайо Ашебір.

Пушилін заявив, що всі парламентери нібито "висловили підтримку Донбасу та солідарність із Росією". А ще вони запросили Пушиліна в країни Африки "з візитом у відповідь".

Раніше у МЗС відреагували на ідею премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана про "різдвяне перемир'я". Зокрема, у відомстві закликали високопосадовців Угорщини не імітувати роль "миротворця" і не маніпулювати темою Різдва Христового.

"Угорські посадовці знову заявляють, що нібито здатні зупинити війну, але ці заяви не відповідають дійсності. В дійсності після угорських "миротворчих" дзвінків до Москви по українських містах і громадах летять смертоносні ракети та дрони", – наголошується у повідомленні.

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