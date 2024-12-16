В Україні вказали, на що можуть претендувати чиновники Лукашенка.

Чиновники режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка мають виключно претендувати на справедливий розгляд під час процесу з притягнення Росії як агресора та її поплічників до відповідальності за злочин агресії проти України. Про це йдеться у коментарі речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого.

Зокрема, у МЗС України з подивом сприйняли заяву посадовця білоруського зовнішньополітичного відомства про те, що Республіка Білорусь буцімто претендує на "місце за столом мирних переговорів", де вона прагне отримати якісь "гарантії безпеки".

"Білоруський режим, всупереч частині другій статті 18 Конституції Республіки Білорусь, яка акцентує на тому, що "Республіка Білорусь виключає військову агресію зі своєї території щодо інших держав", у лютому 2022 року став співучасником повномасштабного збройного вторгнення РФ в Україну", - відзначив Тихий.

Відео дня

У цьому зв'язку, як підкреслив речник МЗС України, Російська Федерація, яка використала територію свого союзника для збройної агресії проти України, є "на сьогодні єдиним джерелом реальних безпекових загроз для Білорусі". Тихий наголосив:

"Все, на що мають право претендувати білоруські посадовці, це справедливий розгляд у рамках процесу з притягнення агресора та його поплічників до міжнародно-правової відповідальності за злочин агресії проти України".

Заяви Білорусі про участь у переговорах

Як повідомляв УНІАН, Білорусь хоче брати участь у фінальних переговорах щодо завершення російсько-української війни, бо нібито "фінальні домовленості мають враховувати інтереси Білорусі".

Вас також можуть зацікавити новини: