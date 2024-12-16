Дії угорської сторони ще більш віддалені від миротворчості, аніж її заяви, кажуть у відомстві.

Міністерство закордонних справ України закликає високопосадовців Угорщини не імітувати роль "миротворця" і не маніпулювати темою Різдва Христового. Про це йдеться у заяві МЗС України.

"Угорські посадовці знову заявляють, що нібито здатні зупинити війну, але ці заяви не відповідають дійсності. В дійсності після угорських "миротворчих" дзвінків до Москви по українських містах і громадах летять смертоносні ракети та дрони", – наголошується у повідомленні.

При цьому, як відзначають українські дипломати, "дії угорської сторони ще більш віддалені від миротворчості, аніж її заяви".

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"Угорщина послідовно закликає залишити Україну, яка захищається від російської геноцидної агресії, без зброї для самозахисту, перешкоджає фінансуванню посилення обороноздатності України, підвищенню санкційного тиску проти агресора та іншим критично важливим рішенням. Все це не має нічого спільного з прагненням відновити мир", – акцентують у МЗС.

При цьому, українські дипломати закликають угорську сторону "припинити аморальні маніпуляції на темі миру та Різдва Христового, утриматися від односторонніх контактів із державою-агресором, які підривають спільні зусилля з відновлення справедливого миру".

Як заявили в МЗС, на заваді миру стоїть лише Росія та її одержимий війною диктатор. Україна прагне миру на своїй землі як ніхто інший в світі.

"Саме на досягнення справедливого та стійкого миру спрямовані спільні зусилля нашої держави та її партнерів. Україна завжди дотримується принципів чесного діалогу та взаємної поваги. Ми продовжимо конструктивні контакти з нашими партнерами, які щиро прагнуть завершення війни, а не поразки України", – резюмували у міністерстві.

Заяви Угорщини про війну в Україні та "перемирʼя"

16 грудня голова МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що на зустрічі міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу в Брюсселі ніхто, окрім представника Словаччини, не підтримав ідею Угорщини про "різдвяне перемир'я" між Україною та РФ. Угорський міністр стверджував, що в ЄС нібито не хочуть припинення вогню в Україні та "ігнорують ситуацію на полі бою".

Раніше премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна нібито запропонувала Україні встановити на Різдво режим припинення вогню та провести масштабний обмін військовополоненими. За його словами, президент Володимир Зеленський начебто відкинув цю ідею.

Коментуючи цю заяву, радник президента України Дмитро Литвин наголосив, що Україна не уповноважувала Угорщину на будь-які дії, Угорщина не попереджала про контакти з Москвою.

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