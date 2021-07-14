Журналісти дізналися подробиці кривавого затримання злочинців після убивства Моїза.

На тілі застреленого президента Гаїті Жовенеля Моїза крім кульових отворів знайшли також сліди катування – у чоловіка була зламана нога і серйозні травми обличчя.

Про це повідомляє CNN з посиланням на коментарі багатьох урядових чиновників.

Видання пише, що затримання банди тривало години з перестрілками та заручниками. Під час переслідування нападникам вдалося сховатися у двоповерховій будівлі магазину.

Співробітники сил безпеки спершу кинули балончики зі сльозогінним газом, на що кілька підозрюваних вийшли й здалися правоохоронцям. Інші продовжували стрілянину, навіть кинувши гранату, проте вона не зірвалася.

Читайте такожАмериканського репера розстріляли у прямому ефірі (відео)Як виявилося, окремі члени угрупування тихо перебігли в будівлю посольства за пагорбом від магазину. Невідомо, чи консультував іноземців хтось з місцевих. Журналістам у МЗС повідомили, що одразу після вбивства Моїза дипломатів відправили працювати з дому "з міркувань безпеки".

В посольстві тоді арештували 11 підозрюваних. За даними гаїтянської поліції, щонайменше 28 осіб підозрюються у вбивстві; 26 ідентифікували колумбійцями. 20 осіб затримали, в тому числі двох громадян США, які, за їхніми словами, "виконували роль перекладачів".

Невідомі ввірвалися на територію резиденції президента Гаїті 53-річного Жовенеля Моїза у ніч на 7 липня. Унаслідок нападу він загинув на місці, дружина Моїза отримала вогнепальне поранення й теж невдовзі померла в лікарні.

У Гаїті заявили, що напад був організований іноземними найманцями й професійними вбивцями.

10 липня сенат Гаїті у своїй резолюції проголосив голову сенату Жозефа Ламбера тимчасовим президентом.

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Автор: Яна Ставська