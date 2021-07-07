Дружина президента Гаїті Мартін Моїз померла від вогнепального поранення, яке отримала внаслідок замаху на свого чоловіка Жовенеля Моїза.
Про це повідомляє телеканал TeleSUR.
Напад на резиденцію президента країни вчинили ввечері 6 липня за місцевим часом. Йдеться про напад групи невстановлених осіб, які розмовляли іспанською.
Президент отримав несумісні з життям поранення, а його дружину ще живу госпіталізували.
Читайте такожПадіння гелікоптера в Польщі: у МЗС розповіли про долю українців на бортуПрем'єр засудив вбивство 53-річного президента і назвав інцидент "актом ненависті, жорстокості та варварства". Жозеф підкреслив, що національна поліція Гаїті тримає ситуацію під контролем. Особистості й мотиви нападників поки не встановлені.
Моїз обіймав посаду президента з 2017 року. Вже після року правління під час офіційної церемонії його обстріляли невідомі, але обійшлося без жертв.
Хто такий Жовенель Моїз
Жовенель Моїз прийшов у політику з бізнесу. У 1990-х він разом з молодою дружиною після переїзду зі столиці Гаїті у Порт-де-Пе вирішує зайнятися бананами.
Невдовзі його плантація розрослася до 10 га; молодий бізнесмен робив акцент на екології і природній користі, і це приносить родині непогані доходи.
Зароблені на бананах гроші Моїз інвестував в інші бізнес-проекти. У 2015 році він погодився на пропозицію тоді президента Гаїті Мішеля Мартеї податися у політику.
Через два роки він переміг вибори глави держави, набравши 55,7% голосів, у той час як його суперник Жюд Селестен отримав 19,5% голосів виборців.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram