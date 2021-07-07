Напад на резиденцію президента країни вчинили ввечері 6 липня за місцевим часом.

Дружина президента Гаїті Мартін Моїз померла від вогнепального поранення, яке отримала внаслідок замаху на свого чоловіка Жовенеля Моїза.

Про це повідомляє телеканал TeleSUR.

Напад на резиденцію президента країни вчинили ввечері 6 липня за місцевим часом. Йдеться про напад групи невстановлених осіб, які розмовляли іспанською.

Президент отримав несумісні з життям поранення, а його дружину ще живу госпіталізували.

Читайте такожПадіння гелікоптера в Польщі: у МЗС розповіли про долю українців на бортуПрем'єр засудив вбивство 53-річного президента і назвав інцидент "актом ненависті, жорстокості та варварства". Жозеф підкреслив, що національна поліція Гаїті тримає ситуацію під контролем. Особистості й мотиви нападників поки не встановлені.

Моїз обіймав посаду президента з 2017 року. Вже після року правління під час офіційної церемонії його обстріляли невідомі, але обійшлося без жертв.

Хто такий Жовенель Моїз

Жовенель Моїз прийшов у політику з бізнесу. У 1990-х він разом з молодою дружиною після переїзду зі столиці Гаїті у Порт-де-Пе вирішує зайнятися бананами.

Невдовзі його плантація розрослася до 10 га; молодий бізнесмен робив акцент на екології і природній користі, і це приносить родині непогані доходи.

Зароблені на бананах гроші Моїз інвестував в інші бізнес-проекти. У 2015 році він погодився на пропозицію тоді президента Гаїті Мішеля Мартеї податися у політику.

Через два роки він переміг вибори глави держави, набравши 55,7% голосів, у той час як його суперник Жюд Селестен отримав 19,5% голосів виборців.

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Автор: Яна Ставська