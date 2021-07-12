За даними поліції, вбивство президента Гаїті організував лікар, який живе в США.

Поліція Гаїті повідомила про затримання одного з імовірних замовників вбивства президента країни Жовенеля Моїза.

Про це повідомив голова поліції Гаїті Леон Чарльз, передає DW.

Йдеться про лікаря родом із Гаїті, який проживав у американському штаті Флорида. За словами Чарльза, підозрювані у вбивстві глави держави дзвонили лікарю після нападу.

Як припускає поліція, він найняв приватну венесуельську охоронну фірму, що має офіс у Флориді, спочатку для власної охорони.

За даними поліції, серед 21 затриманого у справі про вбивство Моїза лікар став вже третім уродженцем Гаїті, що має громадянство США. Двоє інших також живуть у Флориді. Решта 18 затриманих мають громадянство Колумбії.

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Вбивство президента Гаїті: деталі

У ніч на 7 липня група людей проникла на територію резиденції президента країни.

В результаті нападу 53-річний Жовенель Моїз отримав смертельне поранення. Його дружина отримала вогнепальне поранення. Її відправили на лікування в США, повідомив посол Гаїті у Вашингтоні Бокчіт Едмонд. Однак пізніше стало відомо, що від отриманого поранення вона померла.

Посол Гаїті в США Бокші Едмон заявив, що вбивство 53-річного президента Гаїті Жовенеля Моїза "було скоєно добре організованими іноземними найманцями та професійними вбивцями".

У поліції вважають, що в цілому до вбивства причетні 26 колумбійських найманців, що видавали себе за співробітників агентства США по боротьбі з наркотиками. Троє з них були вбиті, ще п'ять перебувають у розшуку.

10 липня сенат Гаїті у своїй резолюції проголосив голову сенату Жозефа Ламбера тимчасовим президентом.

Хто такий Жовенель Моїз

Жовенель Моїз прийшов у політику з бізнесу. У 1990-х він разом із дружиною після переїзду зі столиці Гаїті в Порт-де-Пе вирішує зайнятися бананами.

Зароблені на бананах гроші Моїз інвестував у інші бізнес-проекти. У 2015 році він погодився на пропозицію тоді президента Гаїті Мішеля Мартеї піти в політику.

Жовенель Моїз став президентом Гаїті 7 лютого 2017 року. Він набрав на виборах 55,7% голосів, в той час, як його суперник Жюд Селестен отримав 19,5% голосів виборців.

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Автор: Олександр Топчій