Держави регіону починають все більше орієнтуватися на Європу в якості торгового партнера.

На тлі війни в Україні держави Центральної Азії поступово відвертаються від Росії. Вони бояться вторинних санкцій і апетитів Москви, тому налагоджують зв'язки з Європою.

Такою інформацією поділився портал Bloomberg у своєму свіжому розслідуванні.

Одним з головних прикладів в матеріалі став Казахстан. Країна не підтримала війну Росії проти України і відмовилася стати партнером РФ для обходу санкцій. Це могло б спричинити за собою вторинні обмеження, які ЄС і США наклали б на країну.

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Коли зв'язки з Росією порушилися, Казахстан постарався переорієнтуватися. Торгівля країни з Німеччиною і Узбекистаном зросла на 80 і 110% відповідно. Обсяги все ще далекі від тих, які були під час ведення бізнесу з РФ. Але цього вже достатньо, щоб ФРН звернула увагу на регіон в рамках зміни глобальних торгових шляхів. Тим більше що в Центральній Азії знаходяться істотні запаси нафти і газу, а заміна російських енергоресурсів — одне з центральних завдань Європи.

Друга причина переорієнтації — небажання потрапити під приціл Путіна і розділити долю України. Міністр закордонних справ нашої країни Дмитро Кулеба в інтерв'ю узбецьким ЗМІ повідомив, що в разі поразки ЗСУ Узбекистан та інші держави Центральної Азії "будуть наступними".

На цьому тлі Казахстан намагається налагодити відносини з Туреччиною, Катаром і Саудівською Аравією. Поки що в регіоні ключовими гравцями залишаються Китай і РФ. Однак війна в Україні вже змінила баланс впливу Москви. В майбутньому ЄС налагодить зв'язки з регіоном через Каспійське море і Анкару. Правда, так просто відвернутися від Російської Федерації Казахстан поки не може. Більше третини експорту країни відправляється саме агресору.

"Казахстан не може просто кинути Росію: він занадто залежить від неї в бізнесі, торгових шляхах і — за іронією долі — в безпеці. І Москва ясно дала зрозуміти, що вона може створити проблеми для Казахстану на багатьох фронтах", — заявив Кріс Тук, директор з політичних ризиків лондонської компанії JS Held, глобальної консалтингової фірми.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ повідомили, що Казахстан на рік призупинив експорт зброї. Причини такого рішення не оголошувалися, але вони можуть бути пов'язані з небажанням підтримувати російську агресію в Україні.

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