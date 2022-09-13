Якщо пропозицію щодо повернення до колишньої назви столиці внесуть до Конституції до очікуваних восени виборів, то це стане другою з початку року зміною Основного закону.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підтримав ініціативу депутатів парламенту повернути столиці колишню назву - Астана. З березня 2019 року столиця носить назву Нур-Султан.

Про це повідомив прес-секретар президента Казахстану Руслан Желдібай.

Пропозиція депутатів парламенту Казахстану включена до проекту Конституційного закону, зазначив Желдібай.

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"При цьому президент вважає історичним фактом вирішальну роль Н. А. Назарбаєва у зміцненні сучасної державності Казахстану та становленні столиці. Тому інші об'єкти, названі на честь першого президента, мають зберегти свої найменування", - каже Желдібай.

Якщо пропозицію щодо повернення до колишньої назви столиці внесуть до Конституції до очікуваних восени виборів, то це стане другою з початку року зміною Основного закону. У червні на референдумі ухвалили 33 зміни до Конституції.

Раніше Токаєв запропонував провести позачергові президентські вибори у Казахстані вже цієї осені. Як повідомляв УНІАН, 25 липня стало відомо, що Казахстан посилює свою обороноздатність, побоюючись війни з Росією.

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