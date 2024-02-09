Російський посол відразу попередив про "наслідки".

Румунія дає "зелене світло" для оперативного розгортання сил НАТО на своїй території на 2024 рік у разі серйозних загроз національній безпеці країни. Як повідомляє Euractiv, президент Румунії Клаус Йоханніс повідомив про це парламент відповідним листом.

У документі йдеться, що цей захід дозволить Північноатлантичному Альянсу приймати рішення про швидке розгортання спільних оперативних груп на румунській території у разі раптової серйозної кризи, яка загрожує безпеці, національній незалежності та суверенітету країни, "щоб оперативно вирішити кризу та запобігти її ескалації".

Як зазначається, в умовах ситуації, яка стає все більш непередбачуваною, втручання НАТО може стати необхідним для захисту безпеки та суверенітету Румунії.

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"Для забезпечення швидкого розгортання цих сил протягом 72 годин необхідний попередній дозвіл на їхнє розгортання або транзит через територію країни", - йдеться у публікації.

Передбачається, що парламент Румунії обговорить рішення президента на наступному спільному засіданні найближчими тижнями.

Крім того, глава Генерального штабу Збройних сил країни Влад Георгіце закликав румунську владу вжити законів і заходів для підвищення готовності населення до потенційних російських загроз. Генерал Георгіце попереджає, що перемога Москви в Україні може стимулювати подальшу агресію РФ.

Коментуючи військовий вишкіл населення, міністр оборони Румунії Анхель Тілвар звернув увагу на законопроєкт, що пропонує платну послугу з військової підготовки для людей віком від 18 до 35 років. При цьому подробиць він не розкрив.

На рішення президента Йоханніса відреагував "попередженням про наслідки" посол Росії у Румунії Валерій Кузьмін.

"Щойно Румунія запросить ще більше військ і заявить про свою стурбованість військовою службою, то, безумовно, слід передбачати деякі наслідки. Ми говоримо про них відкрито, але в жодному разі не прагнемо війни", - заявив Кузьмін на брифінгу.

Румунія закликала готуватися до війни з Росією

Нагадаємо, начальник Генерального штабу Збройних сил Румунії Влад Георгіце закликав готуватися до війни з Росією. Він заявив, що румунське населення повинне готуватися до можливого поширення російської агресії за межі України. На його думку, Росія "стала проблемою для світового порядку і для демократії", тому фактично веде війну не просто з Україною, а "з демократичним світом".

Він упевнений, що президент РФ Володимир Путін вдасться до ескалації в найближчому майбутньому.

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