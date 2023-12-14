Вони заявляють, що це не була навмисна атака.

Представник Північноатлантичного альянсу Ділан Уайт заявив, що у них немає інформації про те, що падіння російського безпілотного літального апарату у Румунії було навмисною атакою РФ.

"Ми рішуче засуджуємо російські атаки на цивільну інфраструктуру в Україні та вздовж Дунаю. НАТО не має інформації, що вказує на будь-які навмисні атаки Росії проти союзників. Ми продовжуємо стежити за ситуацією і знаходимося в тісному контакті з румунською владою", - написав він у мікроблозі Twitter.

Посол Румунії в НАТО Ден Некуалеско заявив, що тієї ночі румунські ВПС і винищувачі союзників були підняті в повітря для проведення моніторингових місій.

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"Ми поінформували всіх союзників і Генерального секретаря Єнса Столтенберга і залишаємося в тісній координації. МЗС викликало російського посла, щоб висловити протест проти цих триваючих дій, які кричуще суперечать міжнародному праву і є безвідповідальною ескалацією", - додав він в Twitter.

Російський дрон впав у Румунії: що відомо

Сьогодні в румунському Міністерстві оборони заявили, що під час російської атаки на одеські порти один з їхніх БПЛА проник у повітряний простір Румунії, пересуваючись на низькій висоті. Військові підняли в повітря винищувачі F-16 і Eurofighter Typhoon ВПС Німеччини.

Це вже не перший випадок падіння дронів на території Румунії під час атак РФ на Одеську область.

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