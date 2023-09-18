Більшість бідних країн світу хочуть просто негайного миру в Україні за будь-яку ціну і не готові підтримати Київ.

Цього тижня в Нью-Йорку відбудеться чергова сесія Генасамблеї ООН, яку президент України Володимир Зеленський та його американський колега Джо Байден спробують використати для розширення міжнародної підтримки Києва. Однак у світі навпаки хочуть лише якнайшвидшого закінчення війни шляхом негайних переговорів з Москвою, пише Washington Post.

Видання зазначає, що на руку Байдену під час Генасамблеї зіграє традиційна відсутність на цьому майданчику головних супротивників – Володимира Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Це дасть змогу Байдену та Зеленському домінувати в порядку денному та довірливо поспілкуватися з лідерами країн так званого "Глобального Півдня".

Washington Post нагадує, що, хоча більшість держав-членів ООН проголосували за засудження вторгнення Росії в Україну, багато хто на Глобальному Півдні занепокоєні перспективами "нескінченного глухого кута". Особливо з огляду на їхні економічні та дипломатичні зв’язки з Кремлем і небажання доєднуватися до західних санкцій.

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"Позиція більшості членів ООН за умовчанням полягає в тому, що ми повинні домовитися про припинення війни. Якщо Зеленський сяде в Раді Безпеки ООН і скаже, що ми будемо продовжувати воювати вічно, то це створить явний дисонанс із багатьма незахідними країнами, які борються з боргами та бідністю, які відчувають, що їхні проблеми затьмарені", — сказав Річард Гован, експерт ООН у Міжнародній кризовій групі.

Однак радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заперечив думку про те, що існує значна різниця між позицією США та країнами, що розвиваються. За його словами, американські дипломати наполегливо працювали, щоб усунути цей розрив.

"Ми дійсно віримо, що протягом останніх кількох місяців ми налагодили міцну взаємодію та діалог із Глобальним Півднем щодо того, як виглядає справедливий мир. Не схоже, що Росія особливо серйозно ставиться до цього на даний момент", — сказав він.

Після зустрічей у Нью-Йорку Зеленський з Байденом поїдуть до Вашингтона, де обидва лідери звернуться до Конгресу з проханням схвалити додаткове фінансування для України. Байден просуває пакет фінансування на суму понад 24 мільярди доларів, який включає 13,1 мільярда доларів військової допомоги, 8,5 мільярда доларів на гуманітарну підтримку та 2,3 мільярда доларів на фінансові потреби українського уряду.

Цей пакет зустрічає спротив серед деяких республіканців у Палаті представників, але лідери Республіканської партії кажуть, що візит Зеленського, ймовірно, буде "дуже-дуже переконливим".

"Зеленський – чудовий промовець. Він справді краще, ніж будь-хто, веде справу", – заявив конгресмен Майкл Р. Тернер, коментуючи майбутній виступ Зеленського в Конгресі.

Генасамлея ООН в Нью-Йорку – що відомо

Як писав УНІАН, Зеленський планує особисто з'явитися на щорічній зустрічі світових лідерів в ООН, яка стартує цього тижня. Візит покликаний "використати чарівність" українського президента у зустрічах один на один, щоб переконати керівників низки країн, які досі вагаються, котру зі сторін війни підтримати. Крім того, Зеленський планує виголосити промову з трибуни Генеральної Асамблеї ООН.

Також відомо, що на цій сесії Генасамблеї ООН Байден пропонуватиме розширити склад учасників Радбезу ООН. За даними аналітиків, стратегічною метою є протидія впливу РФ та Китаю в цій структурі.

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