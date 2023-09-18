Розширення Радбезу розглядають як шлях до протидії Росії та Китаю.

Президент США Джо Байден пропонуватиме 193 країнам-членам ООН "розглянути архітектуру Ради безпеки", заявив речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі в коментарі The Telegraph перед засіданням Генеральної Асамблеї в Нью-Йорку.

"Я думаю, що президент Байден, ви почуєте, говоритиме про це трохи більше наступного тижня. Ми чітко дали зрозуміти, що ми вважаємо, що настав час поглянути на архітектуру Ради безпеки. Ми вважаємо, що вона має бути більш інклюзивною і всеосяжною. … Я думаю, президент Байден, Сполучені Штати, підтримали би приєднання більшої кількості членів", – сказав Кірбі.

За інформацією видання, Байден наполягатиме на приєднання п’яти або шести нових постійних членах, включаючи Індію, Бразилію, Німеччину, Японію. Бразилія та Південноафриканська республіка згадуються як можливі члени. Невідомо, чи буде запропоновано надавати цим новим членам право вето, яке мають постійні представники.

Відео дня

Виступ Байдена на ГА ООН очікується у вівторок, 19 вересня. Також було виступати президент України Володимир Зеленський, вперше з початку повномасштабної війни – особисто.

Раніше представники США та ООН повідомили американським ЗМІ, що плани пана Байдена можуть включати пропозицію розширення Радбезу шляхом залучення нових постійних членів, але без надання цим країнам права вето.

Реформування Ради безпеки ООН

Зараз Рада безпеки ООН складається з п'яти постійних членів: Китаю, Росії, США, Великої Британії та Франції. Вона також має 10 непостійних членів, які обираються на дворічний термін.

Україна неодноразово закликала виключити зі складу постійних членів Ради безпеки ООН Росію. Країна-агресор не тільки має право вето в організації, а й головувала там у квітні 2023 року.

Реформу підтримували США та Туреччина, генсек ООН Антоніу Гутерреш. Утім будь-яка реформа вимагатиме внесення змін до Статуту ООН. На це можуть накласти вето Китай і Росія.

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