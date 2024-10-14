Над Сирією 'засвітився' російський розвідник Ан-30: таких лише чотири

Росія продовжує використовувати рідкісний тип розвідувальних літаків, таких як Ан-30, чий політ у сучасних умовах є несподіванкою.

У соціальних мережах з'явилося відео польоту розвідувального літака Ан-30 зі складу ВКС Росії в небі над Сирією. Кадри знято в районі міста Ідліб, на захід від Алеппо.

Цей літак виконував черговий політ на тлі повідомлень про можливий наступ сирійської опозиції в напрямку Алеппо. Відео свідчтть про те, що Росія продовжує використовувати рідкісний тип розвідувальних літаків, таких як Ан-30, чий політ у сучасних умовах є несподіванкою.

На озброєнні ВКС Росії залишається всього чотири літаки Ан-30, тоді як розвідувальних Су-24МР - близько півсотні. Протягом літа 2024 року неодноразово повідомлялося про "небезпечне зближення" літаків західних країн із російськими Ан-30 під час польотів над Сирією, проте тільки зараз вдалося зафіксувати цей літак на відео.

Відео дня

Як пише Defense Express, особливість Ан-30 полягає в тому, що це літак для аерофотозйомки, що вимагає прямого прольоту над ціллю, що можливо лише за відсутності систем протиповітряної оборони. Саме через це росіяни використовують ці літаки лише в сирійському повітряному просторі, де ймовірних загроз для них немає.

Основні характеристики Ан-30:

довжина фюзеляжу: 24,26 м, розмах крил: 29,02 м;

максимальна злітна маса: 23 тонни, маса фотоапаратури: 650 кг;

максимальна швидкість: 540 км/год;

дальність польоту: 1240 км;

екіпаж: 6 осіб + 1 оператор.

Інші новини про Ан-30

Раніше російський розвідувальний літак АН-30 порушив повітряні кордони Данії та Швеції. Міністерства закордонних справ країн викликали послів РФ у Копенгагені та Стокгольмі.

А влітку 2022 року літак Ан-30 зник з радарів при намаганні здійснити посадку в аеропорту "Оленек" (Якутія).

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