МЗС Данії та Швеції викликали послів РФ.

Російський розвідувальний літак АН-30 порушив повітряні кордони Данії та Швеції. Міністерства закордонних справ країн викликали послів РФ у Копенгагені та Стокгольмі.

Про це в Twitter повідомив данський міністр закордонних справ Йеппе Кофод, посилаючись на "нове порушення Росією повітряних кордонів Данії".

Згідно з офіційною заявою, російський літак увійшов у повітряний простір Данії в п'ятницю ввечері на схід від данського острова Борнхольм в Балтійському морі, а потім перемістився в повітряний простір Швеції.

"Російський посол викликаний завтра в Міністерство закордонних справ", - написав Йеппе Кофод.

Кофод додав, що це "абсолютно неприйнятно і особливо тривожно в нинішній ситуації", маючи на увазі вторгнення Росії в Україну і зростаючу напруженість у відносинах Москви з НАТО, членом якої є Данія.

Міністерство закордонних справ Швеції також повідомило про виклик російського посла в Стокгольмі.

"Існують встановлені процедури для такого роду випадків. Зокрема, йдеться про виклик представника причетної країни до Міністерства закордонних справ", - йдеться в його повідомленні.

Зазначимо, що Росія виступає проти вступу Швеції в НАТО.

Данія є членом НАТО - на відміну від Швеції, де ведуться дебати про вступ до Північноатлантичного альянсу.

Росія вже дала зрозуміти, що Швеція і Фінляндія, яка також розглядає можливість вступу до НАТО, маємо подумати про наслідки такого кроку для двосторонніх відносин та загальної архітектури безпеки Європи.

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