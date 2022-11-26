У Німеччині заявляли про необхідність узгоджувати постачання Україні протиповітряної оборони з НАТО.

Генсек альянсу Єнс Столтенберг заявив, що рішення про те, чи відправляти системи протиповітряної оборони Patriot в Україну має ухвалюватися окремими країнами.

У Німеччині заявляють про необхідність узгоджувати постачання Україні протиповітряної оборони з НАТО, повідомляє Reuters.

"Конкретні рішення щодо конкретних систем є національними рішеннями. Іноді існують угоди з кінцевими користувачами та інші речі, тому їм потрібно проконсультуватися з іншими союзниками. Але врешті-решт це рішення мають ухвалити національні уряди", - сказав Столтенберг.

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Системи Patriot для України: деталі

Німеччина запропонувала Польщі допомогу в постачанні протиракетних комплексів, зокрема ЗРК Patriot, для зміцнення потенціалу протиповітряної оборони.

Польща прийняла пропозицію німецької сторони. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак спершу заявив, що Варшава хоче розмістити протиракетну систему Patriot на кордоні з Україною, але пізніше запропонував Німеччині передати Україні ці системи.

Коментуючи пропозицію польської сторони щодо передачі озброєння Києву, міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт зазначила, що системи Patriot є частиною комплексної протиповітряної оборони НАТО. Їх використання за межами Альянсу має обговорюватися з НАТО і союзниками Німеччини.