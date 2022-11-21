У польському уряді розповіли, де б хотіли розмістити додаткові ракетні установки Patriot.

Польща пристала на пропозицію німецького уряду щодо передачі зенітних ракетних комплексів Patriot для захисту свого повітряного простору.

За словами міністра національної оборони Польщі Маріуша Блащака, Варшава хоче розмістити протиракетну систему Patriot на кордоні з Україною.

"Я із задоволенням прийняв пропозицію міністра оборони Німеччини щодо розміщення додаткових ракетних установок Patriot у нашій країні. Під час сьогоднішньої телефонної розмови з німецькою стороною я запропоную, щоб система була розміщена на кордоні з Україною", - заявив Блащак.

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Падіння ракети в Польщі

Нагадаємо, раніше міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт запропонувала передати Польщі систему протиракетної оборони Patriot, щоб допомогти їй захистити свій повітряний простір. Наразі Німеччина має 12 ЗРК Patriot, два з яких розташовані в Словаччині.

Ця пропозиція, найімовірніше, є наслідком масованої ракетної атаки росіян по Україні 15 листопада. Того дня російські терористи випустили по нашій державі близько сотні ракет.

Під час цієї атаки у польському селі Пшеводув біля кордону з Україною впала ракета, внаслідок чого загинули двоє людей.

Як згодом з'ясували в НАТО, це була ракета української системи ППО. Однак в Альянсі відповідальність за цей інцидент поклали на Росію, котра обстрілювала критичну інфраструктуру України.

Системи Patriot - що відомо

УНІАН раніше вже розповідав, що собою представляє зенітний ракетний комплекс Patriot. Її виробляє компанія Raytheon. На озброєнні США він перебуває з 1970-х років, однак досі залишається основним ЗРК для Сполучених Штатів і низки країн НАТО завдяки регулярним модернізаціям. Найсучаснішою версією є MIM-104 Patriot PAC-3, яку прийняли на озброєння в 2001 році. Завдяки ракеті PAC-2 він може знищувати літаки противника на відстані до 160 км.

Слід зазначити, що фактично цей ЗРК є лише частиною протиповітряної оборони, який для своєї повноцінної роботи має отримувати дані від літаків типу AWACS та супутників.

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