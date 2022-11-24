Системи Patriot є частиною комплексної протиповітряної оборони НАТО, кажуть німецькі політики.

Міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт виступила за обговорення країнами-членами НАТО можливості передачі ЗРК Patriot, обіцяних Берліном Польщі, безпосередньо Україні.

Як повідомляє CNN, коментуючи пропозицію польської сторони щодо передачі озброєння Києву, Ламбрехт зазначила, що системи Patriot є частиною комплексної протиповітряної оборони НАТО. Їх використання за межами Альянсу має обговорюватися з НАТО і союзниками Німеччини, наголосила міністерка.

"Для нас важливо, щоб Польща могла покластися на союзників, які підтримуватимуть один одного – навіть у важкі часи. ... Ось чому ми запропонували підтримати повітряну поліцію та Patriot. Системи Patriot є частиною комплексної протиповітряної оборони НАТО, що уможливило таку пропозицію Польщі", – додала міністр.

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Системи Patriot для України

У понеділок Німеччина запропонувала Польщі допомогу в постачанні протиракетних комплексів, в тому числі системи ЗРК Patriot, щоб допомогти Варшаві зміцнити свій потенціал протиповітряної оборони.

Це сталося після того, як 15 листопада під час російського обстрілу України ракета впала на польській території поблизу українського кордону, вбивши двох людей.

Польща прийняла пропозицію німецької сторони. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак спершу заявив, що Варшава хоче розмістити протиракетну систему Patriot на кордоні з Україною, але пізніше запропонував Німеччині передати Україні ці системи. Ідею підтримали голова панівної партії Польщі "Право і справедливість" Ярослав Качинський і прем'єр Матеуш Моравецький.

Польська влада впевнена, що такий крок убезпечив би Польщу від таких подій, як у прикордонному Переводові.

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