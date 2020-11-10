Азербайджанські та вірменські сили в Карабасі зупиняться на зайнятих ними позиціях.

У зоні конфлікту в Нагірному Карабасі будуть розміщені російські миротворці.

Про це заявив президент Росії Володимир Путін, передає РИА Новости.

Таке рішення було ухвалено лідерами Росії, Вірменії та Азербайджану.

Миротворчий контингент Росії буде розміщений уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж коридору, що з'єднує Нагірний Карабах з Вірменією.

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Путін зазначив, що азербайджанські та вірменські сили в Карабасі зупиняться на зайнятих ними позиціях. Баку і Єреван також повинні обмінятися військовополоненими, а всі транспортні вузли в Карабасі розблокуються.

Президент Росії заявив, що розраховує, що домовленості створять умови для довгострокового врегулювання конфлікту.

"Виходимо з того, що досягнуті домовленості створять необхідні умови для довгострокового і повноформатного врегулювання кризи навколо Нагірного Карабаху на справедливій основі та в інтересах вірменського і азербайджанського народів", - зазначив Путін.

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Нагірно-Карабаська автономна область, що входила до складу Азербайджанської РСР, проголосила незалежність у вересні 1991 року. Азербайджан не визнав автономію НКР. Згідно з адміністративно-територіальним поділом Республіки, територія, яку контролює НКР, є частиною Азербайджану. Міжнародне співтовариство не визнало референдум.

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У 1991-1994 роках в районі розгорнулися повномасштабні військові дії. Вірменія підтримала Нагірний Карабах у конфлікті з Азербайджаном. У 1994 році між Вірменією і НКР з одного боку і Азербайджаном з іншого був укладений бішкекський протокол про припинення вогню. Однак біля лінії зіткнення продовжилися збройні конфлікти.

У квітні 2016 року ситуація загострилася, коли Азербайджан і Вірменія звинуватили один одного в порушенні перемир'я. Тоді в результаті стрілянини на кордоні загинули щонайменше кілька десятків людей.

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Автор: Олександр Топчій