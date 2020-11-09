Евакуація проходить на тлі заяв Азербайджану про захоплення міста Шуші.

Вірменія почала масштабну евакуацію з Нагірного Карабаху. Офіційно евакуацію не оголошували. Про це повідомляють журналісти, які зараз працюють на місці.

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Евакуація проходить на тлі заяв з Азербайджану про захоплення стратегічно важливого міста Шуші. Це один із символів Карабаху і його колишня столиця. Саме через Шушу проходить основна дорога, яка з'єднує регіон з Вірменією.

«У Єревані втрату міста заперечують та заявляють, що там йдуть бої», – йдеться в сюжеті.

Бої в Нагірному Карабасі: що відбувається в регіоні

Нова ескалація конфлікту між Вірменією та Азербайджаном почалася вранці 27 вересня. Сторони звинуватили один одного в обстрілі прикордонних населених пунктів і провокаціях.

У Вірменії заявили про наступ ЗС Азербайджану на Нагірний Карабах, оголосивши воєнний стан і загальну мобілізацію.

В Азербайджані заявили, що в ході успішного наступу взяли під контроль кілька сіл Нагірного Карабаху, але у Вірменії цю інформацію заперечували.

Обидві сторони заявляють, що завдали противнику страшні втрати, що налічують сотні вбитих і десятки знищених одиниць бойової техніки.

Всі спроби мирного врегулювання зазнають невдачі. Кілька домовленостей про перемир'я було зірвано, бойові дії тривають.

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Автор: УНІАН