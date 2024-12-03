Мережко зазначає, що розвал Росії як імперії - неминучий.

Накопичилося дуже багато протестного потенціалу проти російського домінування на території Російської Федерації - це "питання часу".

Про це в коментарі УНІАН сказав Олександр Мережко, голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

Відповідаючи на запитання, чим закінчаться події в Грузії та як вони впливають на Україну, парламентарій зазначив, що народ Грузії не змирився зі "спробою змінити курс у бік Росії".

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"Чим завершиться це, по суті, народне повстання, важко сказати... У народу, якого позбавили, наприклад, права голосу внаслідок фальсифікації на виборах, залишається все-таки право чинити опір свавіллю беззаконної влади. Тобто таке право на повстання проти тенденцій до диктатури або проти сил, які намагаються придушити демократію в країні різними шляхами, воно є в народу", - сказав він.

Мережко додав, що таке право є і в грузинського народу, як було в українського під час Революції Гідності.

На запитання, чи може за прикладом Грузії повстати проти Росії, наприклад, Чечня, депутат зазначив, що "це цілком можливо, тому що виникає така ланцюгова реакція зазвичай".

"Ми бачили приклад "Арабської весни"... Ми бачимо, що просто накопичилося дуже багато протестного потенціалу проти російського домінування", - зазначив голова Комітету.

На уточнення, коли це може мати якийсь прояв, Мережко висловив думку, що це "питання часу". "Тому що воно не може безслідно так статися. Всередині це як такий котел, де все кипить. Але є така кришка, яка не дає можливості прорватися. Але рано чи пізно все-таки відбувається цей процес... Розвал Росії як імперії - неминучий. Тому що вона просто сконструйована так, що система управління є неефективною", - сказав він.

Депутат додав, що такою територією з таким розмаїттям етнічного та релігійного складу "можна управляти тільки за допомогою терору і за допомогою диктатури". "А це неефективно. Тому що в певному моменті все це розвалюється. Це просто такі закони політики, закони історії. Тобто це неминуче, питання часу", - зазначив Мережко.

Він також підкреслив, що поразка Росії в Україні неодмінно сприятиме цьому, і "Путін це дуже добре розуміє". "Він же хоче врятувати свою диктатуру. Тому він, до речі, не зацікавлений у світі. Тому що як тільки він залишає в спокої Україну, Україна починає розвиватися", - сказав депутат.

Мережко додав, що "це не влаштовує Путіна, тому що тоді він залишається сам на сам зі своїми внутрішніми проблемами". "А ці протиріччя накопичилися і вони можуть вибухнути в будь-який момент. Він це дуже добре розуміє. Тому війна для нього - це можливість залишитися при владі. А мир для нього - це небезпека і його влади, і його життя. Він у цьому плані бореться як диктатор: за те, щоб залишитися при владі і врятувати себе", - зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, у Грузії тривають мітинги через рішення влади призупинити переговори про вступ країни до Європейського Союзу до 2028 року.

Водночас прем'єр-міністр країни Іраклій Кобахідзе зазначив, що процес євроінтеграції Грузії не припинявся. За його словами, він готовий підписати угоду про початок переговорів про вступ до Євросоюзу "хоч сьогодні", якщо надійде така пропозиція. Кобахідзе зазначив, що Грузія хоче стати членом ЄС у 2030 році.

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