Кобахідзе зазначив, що Грузія хоче стати членом ЄС у 2030 році.

В уряді Грузії заявили, що процес євроінтеграції країни не припинявся. Про це розповів прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе, повідомляє грузинська служба "Радіо Свобода".

За його словами, він готовий підписати угоду про початок переговорів про вступ до Євросоюзу "хоч сьогодні", якщо надійде така пропозиція. Кобахідзе зазначив, що Грузія хоче стати членом ЄС у 2030 році.

"Ми не тільки не зупиняємо процес євроінтеграції, а й активізуємо наші зусилля, щоб забезпечити вступ Грузії до ЄС у 2030 році. На цьому тлі ганебним і тривожним є те, що посол ЄС був причетний до дезінформаційної кампанії, яку проводить радикальна опозиція, афілійовані з нею громадські організації та ЗМІ", - сказав він.

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Прем'єр-міністр підкреслив, що вступ Грузії до Європейського Союзу у 2030 році є відповідальністю "Грузинської мрії" перед громадянами країни. Він додав, що саме за поточного уряду країни було підписано угоди про асоціацію та вільну торгівлю. Також Кобахідзе згадав, що Грузія отримала безвізовий режим з Євросоюзом.

Крім того, прем'єр-міністр Грузії стурбований тим, що в ЄС не помічають "брутального систематичного насильства, яке здійснюють радикальні групи" в країні.

Протести в Грузії - останні новини

Раніше УНІАН писав, що в Грузії під час протестів затримали одного з лідерів опозиції - Зураба Гірчі Джапарідзе. Політика затримали під час словесної перепалки між поліцією і протестувальниками, які перекрили дорогу урнами для сміття, внаслідок чого правоохоронці почали чинити опір.

Крім того, журналісти розповіли, як пройшли протести в Грузії 1 грудня. Тоді мітингувальники перекрили рух, а поліцейські використовували водомети.

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