Люди вийшли на мітинг проти дій правлячої партії "Грузинська мрія", але проти них використали силу.

У ніч на 29 листопада в столиці Грузії, Тбілісі, відбувалися масові сутички протестувальників і поліції. Люди вийшли на вулиці після оголошення правлячої проросійської партії "Грузинська мрія" про зупинення переговорів щодо вступу в Євросоюз до 2028 року.

"Протестувальники почали запускати петарди. У відповідь поліція застосувала водомет. Учасників акції дедалі далі відтісняють у бік площі Республіки", - писало видання Paper Kartuli в Telegram уночі. Крім того, в інтернеті поширюються безліч кадрів сутичок.

Також повідомляють, що вже до ранку силовики "зачистили" проспект Руставелі біля будівлі парламенту і розігнали протестувальників, провівши десятки жорстких затримань і переслідувань - людей витягли навіть з однієї з місцевих аптек. У Міністерстві внутрішніх справ Грузії уточнили, що загалом було затримано 43 людини.

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Проєкт "Радіо Свобода" "Ехо Кавказу" додав, що внаслідок жорстких дій силовиків постраждали близько 15 журналістів. Однак точна кількість постраждалих - невідома.

Дії правоохоронців прокоментувала президент Грузії Саломе Зурабішвілі. Вона, зокрема, звернула увагу на затримання мітингувальників в одній з аптек, заявивши, що тепер у країні немає жодного безпечного місця - ні в аптеці, ні в церковному дворі.

"Російський уряд, російські методи", - написала Зурабішвілі в X (Twitter).

Протести в Грузії та їхня причина - що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що грузинський прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе заявив про зупинку переговорів щодо вступу до ЄС до кінця 2028 року і про відмову від європейських грантів.

"Абсолютно неприйнятно розглядати інтеграцію в Європейський Союз як милостиню, яку Європейський Союз повинен нам подати. Ми бачимо, що європейські політики і бюрократи використовують виділені гранти і кредити як шантаж проти Грузії", - сказав він.

Після цього люди почали масово збиратися на вулиці. Разом із ними була і Зурабішвілі, разом вони вирушили до площі Свободи.

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