Макрон за підсумками перемовин повідомив, що країни готові до співпраці задля припинення війни в Україні.

Лідер КНР Сі Цзіньпін провів зустріч з французьким колегою Еммануелем Макроном на полях саміту G20 на Балі.

Китайський лідер Сі знову закликав до мирних переговорів та уникнув засудження Росії, повідомляє китайський державний мовник CCTV.

"Сі наголосив, що позиція Китаю щодо кризи в Україні є чіткою та послідовною, виступив за припинення вогню, припинення війни та мирні переговори", – йдеться в повідомленні.

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Макрон за підсумками перемовин повідомив, що країни готові до співпраці задля припинення війни в Україні.

"Разом із президентом Сі Цзіньпіном ми закликаємо поважати територіальну цілісність та суверенітет України. Наслідки цього конфлікту виходять за межі європейських кордонів: ми їх подолаємо завдяки тісній координації між Францією та Китаєм", – зазначив він в Twitter.

Також, за словами французького лідера, "Франція та Китай налаштовані рішуче" щодо припинення ескалації та подолання наслідків війни в Україні.

Позиція Китаю щодо війни в Україні

Китай постійно закликає до припинення бойових дій в Україні, утім відмовляється засуджувати вторгнення Росії. Натомість Пекін звинувачує США та НАТО у конфлікті.

Китай, як і Індія, тривалий час утримувалися від будь-якої критики на адресу РФ. Проте під час Шанхайського економічного саміту, який проходив в Узбекистані у вересні 2022 року, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді на особистій зустрічі заявив російському президенту Володимиру Путіну, що зараз не час для війни. Тоді ж стало відомо, що лідер Китаю Сі Цзіньпін висловив Путіну свою стурбованість тривалою війною в Україні.

10 жовтня, після масованого обстрілу України, Китай та Індія, які раніше утримувалися від критики війни, розв'язаної Росією, публічно закликали до деескалації та діалогу.

На початку листопада китайський лідер Сі Цзіньпін провів зустріч з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, на якій застеріг Росію від застосування ядерної зброї та загрозам її використання. При цьому Сі уникав прямих згадок Москви.

На початку цього року, за кілька тижнів до вторгнення Росії до України, Сі Цзіньпін і президент РФ Володимир Путін оголосили про "безмежне" партнерство. Вже в липні посол Китаю в США Цинь Ган намагався спростувати заяви зі спільної декларації Китаю і Росії.

Станом на початок листопада, за повідомленнями Пентагону, Китай не постачав Росії зброю або іншу військову допомогу Росії. Також Пекін уникав прямої фінансової допомоги, яка могла б спровокувати санкції з боку Вашингтона.

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